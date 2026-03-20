Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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20.03.2026 16:23:00
Lufthansa testet, wie viel Dreck Passagiere akzeptieren - Reinigung nur noch auf Anforderung
Schmutzige Sitztaschen, ungesäuberte Toiletten, zwei statt vier Reinigungskräfte: Lufthansa probiert auf Kurzstrecken einen neuen Billigflieger-Standard aus – und das zu Preisen, die weit über denen der Konkurrenz liegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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