Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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20.11.2026 09:59:46
Lufthansa to eliminate 1,000 jobs at struggling flagship airline
The company will reduce full-time positions at hubs in Munich and FrankfurtWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|17.11.26
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