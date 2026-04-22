Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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22.04.2026 05:05:26
Lufthansa to remove 20,000 summer flights to save on fuel costs
DEUTSCHE Lufthansa AG will scrub 20,000 uneconomic short-haul flights from its European summer schedule to save on jet fuel, which has doubled...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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23.04.26
|Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen (dpa-AFX)
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23.04.26
|Lufthansa streicht auf Kurz- und Mittelstreckenflügen freien Handgepäckkoffer (Spiegel Online)
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23.04.26
|AUA und Lufthansa streichen kostenfreien Handgepäckkoffer (APA)
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23.04.26
|Lufthansa streicht freien Handgepäckkoffer (dpa-AFX)
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23.04.26
|Lufthansa: EU-Erlaubnis für Corona-Hilfen an Airline ist nichtig (Spiegel Online)
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23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
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23.04.26
|EU-Erlaubnis für Corona-Hilfen an Lufthansa ist nichtig (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
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|20.04.26
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|17.04.26
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|23.04.26
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|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
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|17.04.26
|Lufthansa Neutral
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|27.03.26
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|13.03.26
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|10.12.25
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|18.11.25
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|03.11.25
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|20.03.26
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|14.01.26
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|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
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|23.04.26
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|17.04.26
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