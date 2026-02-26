Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
26.02.2026 12:23:00
Lufthansa-Tochter Cityline: Piloten stehen vor dem Streik
Wegen Streiks bei der Lufthansa wurden zuletzt Hunderte Flüge abgesagt. Nun wollen die Piloten der Konzerntochter Cityline nachziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!


