Lufthansa-Tochter Swiss rechnet ab Sommer mit schwarzen Zahlen

Dazu bräuchte die Airline 50 Prozent der Kapazität von 2019. "Wir gehen davon aus, dass wir das im Sommer erreichen werden", sagte Vranckx in einem Gespräch mit der SonntagsZeitung. Zudem geht der Manager davon aus, dass auch wenn die Corona-Krise endet, das Fliegen nicht mehr so sein wird wie zuvor. Passagiere müssen sich auf dauerhafte Änderungen einstellen. "Die Maskenpflicht wird uns wohl noch einige Jahre begleiten", so Vranckx. Auch die strikteren Kontrollen beim Einsteigen, die wegen Corona eingeführt werden mussten, würden weiterhin so gehandhabt. Vranckx ist erst seit Januar CEO bei der Swiss

FRANKFURT (Dow Jones)