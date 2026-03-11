Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.03.2026 15:16:39
Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des auf zwei Tage angekündigten Pilotenstreiks sollen bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit.
Das Unternehmen will größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. Zuvor hatte bereits die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärt, dass der Streik diesmal kleiner ausfallen werde als bei der ersten Welle vor einem Monat./ceb/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17:21
|Lufthansa: Pilotenstreik fällt für Passagiere glimpflicher aus als erwartet (Spiegel Online)
|
16:02
|ROUNDUP: Pilotenstreik bei Lufthansa fällt kleiner aus (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:16
|Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge (dpa-AFX)
|
14:37
|Piloten-Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen bei Lufthansa-Streik (dpa-AFX)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
10:48
|ROUNDUP/Lufthansa: Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar (dpa-AFX)