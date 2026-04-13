Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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13.04.2026 10:26:24

Lufthansa two-day pilot strike set to cancel hundreds of flights

This covers its mainline airline, cargo unit, regional carrier CityLine and low-cost unit EurowingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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