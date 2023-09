Lufthansa und Air France-KLM mit Interesse an TAP-Air-Portugal Anteil

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa und Air France-KLM haben ihr Interesse an einem Anteil an der TAP Air Portugal bekundet. Die portugiesische Regierung hatte zuvor erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an der nationalen Fluggesellschaft verkaufen zu wollen. Der Ministerrat stimmte einem Dekret zum Verkauf von mindestens 51 Prozent des Unternehmens zu, wobei ein Anteil von bis 5 Prozent für die Beschäftigten vorgesehen ist.

Finanzminister Fernando Medina sagte, er suche nach Großinvestoren, entweder allein oder in Konsortien. Diese sollen TAP zum Ausbau des nationalen Drehkreuzes in Lissabon und zur Erhöhung der Kapazitäten auf anderen nationalen Flughäfen, einschließlich Porto, nutzen. "Wir wollen keine reinen Finanzinvestoren anlocken, die in die TAP einsteigen wollen, um sie dann zu verkaufen oder Teile davon zu veräußern, und wir wollen den strategischen Beitrag der TAP für das Land bekräftigen", so Medina. Die Entscheidung, die Fluggesellschaft zu privatisieren, ebnet den Weg für eine weitere Konsolidierung in der europäischen Luftfahrtindustrie.

Der erfolgreiche Bieter erhält Zugang zum ausgedehnten Streckennetz der TAP und zu Verbindungen nach Südamerika, einschließlich Brasilien, und anderen portugiesischsprachigen Ländern in Afrika wie Mosambik. "Grundsätzlich will die Lufthansa Group immer eine aktive Rolle bei der Konsolidierung des Marktes einnehmen", sagte ein Sprecher. "Deshalb ist auch der geplante Verkauf einer Beteiligung an der portugiesischen TAP für uns interessant. Lufthansa Group und TAP würden sich sehr gut ergänzen, insbesondere mit dem Streckennetz der TAP von und nach Südamerika." Ein Sprecher von Air France-KLM erklärte, die Gruppe habe ein "starkes Interesse an der Privatisierung von TAP" und warte auf Details.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 03:12 ET (07:12 GMT)