Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
19.01.2026 17:47:00
Lufthansa verbietet Nutzung von Powerbanks an Bord
Wegen Feuergefahr dürfen Powerbanks in Lufthansa-Maschinen nicht mehr genutzt werden. Auch die Mitnahme und die Aufbewahrung werden reguliert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
