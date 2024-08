Lufthansa verlängert Aussetzung der Flüge in Nahen Osten bis 21. August

Von Pierre Bertrand

BARCELONA (Dow Jones)--Die Lufthansa-Gruppe verlängert die Aussetzung der Flüge in wichtige Städte des Nahen Ostens bis einschließlich Mittwoch, den 21. August. Grund ist die aktuelle Sicherheitsanalyse, teilte die Deutsche Lufthansa mit.

Alle Flüge nach Tel Aviv in Israel, Teheran im Iran, Beirut im Libanon, Amman in Jordanien und Erbil im Irak sind bis einschließlich 21. August ausgesetzt, teilte die Gruppe am Montag mit. Auch werde Lufthansa den iranischen und irakischen Luftraum bis einschließlich Mittwoch nächster Woche nicht nutzen.

Bisher hatte Lufthansa Flüge und die Nutzung des irakischen und iranischen Luftraums bis Dienstag ausgesetzt.

Die Lufthansa-Gruppe, zu der unter anderem Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss und Eurowings gehören, schließt sich damit Air France und anderen bei der Anpassung der Flugpläne für die Region an.

Air France hat am Montag die Aussetzung ihrer er Flüge in den Libanon bis einschließlich Mittwoch, den 14. August, angekündigt. Zuvor galt dies bis einschließlich 11. August.

Die Änderungen erfolgen vor dem Hintergrund der Besorgnis, dass der Konflikt Israels mit der Hamas und die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon sich zu einem größeren regionalen Konflikt ausweiten könnte.

