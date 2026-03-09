Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|
09.03.2026 14:16:39
Lufthansa verlängert Aussetzung einiger Flüge in den Nahen Osten
DOW JONES--Die Lufthansa Group hat die Aussetzung von Flügen von und nach Dubai und Abu Dhabi sowie nach Dammam in Saudi-Arabien aufgrund der Krise im Nahen Osten um fünf Tage bis zum 15. März verlängert. Tel Aviv in Israel werde nun bis einschließlich 2. April nicht angeflogen, teilte der Airline-Konzern mit. Zuletzt galt die Aussetzung bis zum 22. März.
Bereits Ende verganener Woche hatte die Lufthansa Group mitgeteilt, dass ihre Fluggesellschaften Flüge von und nach Amman und Erbil bis einschließlich 15. März aussetzen, Flüge von und nach Beirut bis einschließlich 28. März und Flüge von und nach Teheran bis einschließlich 30. April.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)
|
