Lufthansa verlängert Aussetzung von Flügen in Nahen Osten

DOW JONES--Die Lufthansa Group hat die Aussetzung von Flügen in den Nahen Osten aufgrund der aktuellen Lage vor Ort und der damit verbundenen Luftraumsperrungen verlängert. Lediglich die Stadt Larnaca auf Zypern werde ab Samstag wieder angeflogen, teilte der Airline-Konzern mit.

Flüge von und nach Dubai und Abu Dhabi sowie nach Dammam in Saudi-Arabien werden dagegen bis einschließlich 10. März ausgesetzt. Amman und Erbil werden von den Lufthansa-Airlines bis einschließlich 15. März nicht angeflogen und Tel Aviv bis einschließlich 22. März. Flüge von und nach Beirut bleiben bis einschließlich 28. März ausgesetzt, Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran bis einschließlich 30. April.

Die Lufthansa Group beobachte und bewerte kontinuierlich die Sicherheitslage im Nahen Osten und stehe hierzu in engem Kontakt mit den Behörden, bekräftigte der Konzern.

Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück.

