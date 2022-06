Lufthansa-Vorstand entschuldigt sich bei Kunden für Flugstreichungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand der Lufthansa Group hat sich in einer Email an Kunden für die aktuellen Probleme im Luftreiseverkehr entschuldigt und um Verständnis geworben. Der Airline-Konzern hat im Sommer mehrere tausend Flüge wegen Personalnot gestrichen. Bei fast allen Unternehmen der Branche fehlten nach dem Lockdown-bedingten Einbruch des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie Mitarbeiter und alle Beteiligten kämen "fast täglich an die Grenzen der aktuell verfügbaren Ressourcen", hieß es in dem von allen sechs Vorstandsmitgliedern unterzeichneten Brief.

"Wir können uns dafür bei Ihnen nur entschuldigen und wollen dabei auch ganz ehrlich sein: In den nächsten Wochen mit weiter steigenden Passagierzahlen, ob Urlaub oder Geschäftsreisen, wird sich die Situation kurzfristig kaum verbessern", hieß es weiter. "Zu viele Mitarbeitende und Ressourcen fehlen noch, nicht nur bei unseren Partnern, sondern auch in einigen Bereichen bei uns."

Branchenweit würden derzeit neue Mitarbeiter rekrutiert und Kapazitäten aufgebaut, dies werde sich allerdings erst im kommenden Winter stabilisierend auswirken können. Zudem sei durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine der nutzbare Luftraum in Europa stark einschränkt. "Das führt in der Folge zu massiven Engpässen am Himmel und damit leider zu weiteren Flugverspätungen."

Mit einer Normalisierung des Flugbetriebs rechnet der Konzern erst im Jahr 2023, wie Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser bereits in einem Interview mit der Zeitung Welt gesagt hatte.

