Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks scheidet aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks tritt zurück. Dirks nehme den erfolgreichen Abschluss der staatlichen Stabilisierungsmaßnahme zum Anlass, sich aus dem Vorstand der Gesellschaft zurückzuziehen, teilte die Deutsche Lufthansa AG mit. Nähere Angaben zu den Gründen wurden nicht gemacht.

Dirks war im Mai 2017 in den Vorstand berufen worden. Ende 2019 hatte er die Verantwortung für die Konzernairline Eurowings abgegeben und das neu gründete Ressort IT, Digital & Innovation übernommen. Nach dem Ausscheiden des ehemaligen Finanzvorstandes Ulrik Svensson in April kamen wesentliche Teile des Finanzressorts hinzu und Dirks Bereich wurde in "Digital und Finanzwesen" umbenannt. Dieses Vorstandsressort werde nun bis auf weiteres interimistisch vom Vorstandsvorsitzenden, Carsten Spohr, übernommen, teilte der Konzern mit.

June 26, 2020