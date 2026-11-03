Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
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03.11.2026 07:10:47
Lufthansa wird pessimistischer für operativen Gewinn 2026
DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa muss ihren Ausblick für das bereinigte EBIT abermals nach unten korrigieren. "Angesichts des fortgeschrittenen Jahresverlaufs und der höheren Treibstoffkosten konkretisieren wir unsere Ergebnisprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro", sagte Finanzvorstand Till Streichert laut Mitteilung. Bislang hatte das obere Ende der Spanne bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr hat die Lufthansa operativ 1,96 Milliarden Euro verdient.
"Wir sind zuversichtlich, im Einklang mit der Kapitalmarkterwartung diese Bandbreite zu erreichen", fügte Streichert hinzu. Der Analystenkonsens liegt bei gut 1,7 Milliarden Euro und damit am unteren Ende der Bandbreite.
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DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 01:10 ET (06:10 GMT)
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