Lufthansa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lufthansa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,038 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,513 EUR je Aktie erzielt worden.

Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,83 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 124,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,017 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,87 Milliarden EUR gesehen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,000 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -8,029 EUR vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5,16 Milliarden EUR, gegenüber 13,59 Milliarden EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 62,00 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,390 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 16,54 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at