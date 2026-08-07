Lufthansa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lufthansa hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,840 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 11,14 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,32 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at