FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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16.10.2026 11:02:12
Lufthansa’s Final A346 Flight Marks the End of an Aviation Love Story
Lufthansa’s quirky plane, with its extra-long fuselage, four engines and restrooms down a flight of stairs, has a devoted following. Now, the carrier, one of few still flying the model, is taking it out of service.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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