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20.08.2026 06:31:29
Luka Koper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Luka Koper hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Luka Koper einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,0 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 105,8 Millionen EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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