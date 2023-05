Lukas Gähwiler: «Im Sommer sollten wir eine Lösung für die CS haben»

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Nach der rechtlichen Übernahme der Credit Suisse in den nächsten Wochen werde die UBS sehr rasch alle Optionen prüfen und bis im Spätsommer eine Lösung für die CS in der Schweiz finden, sagte UBS-Vizepräsident Lukas Gähwiler am Donnerstag in Lugano.