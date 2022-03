LUKOIL Oil Company legte Quartalsergebnis vor

LUKOIL Oil Company präsentierte in der am 02.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 373,38 RUB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 143,79 RUB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.768,00 Milliarden RUB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.530,30 Milliarden RUB umgesetzt worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 373,38 RUB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2.693,41 Milliarden RUB taxiert.

In Sachen EPS wurden 1111,25 RUB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LUKOIL Oil Company 23,62 RUB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9.435,10 Milliarden RUB gegenüber 5.639,40 Milliarden RUB im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1168,37 RUB sowie einem Umsatz in Höhe von 9.570,50 Milliarden RUB gerechnet.

Redaktion finanzen.at