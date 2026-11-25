LUKOIL Oil Company Aktie
WKN: 902427 / ISIN: RU0009024277
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25.11.2026 21:31:31
Lukoil to Sell Foreign Assets, but Not to Kushner and Witkoff Associates
Valuable properties belonging to the Russian energy giant will be sold to an American-led consortium. But Middle Eastern business contacts of the two Trump envoys pulled out because of political winds.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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