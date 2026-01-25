Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 16:33:44

Lukrative Partnerschaft : Wie Trump seine Tech-Bros noch reicher macht

Tech-Milliardäre des Silicon Valley lassen eine Unmenge Geld auf Donald Trump regnen. Dafür werden Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg & Co. in seinem ersten Amtsjahr mit Milliarden belohnt. Es ist ein Deal, von dem beide Seiten profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bros Holding Co

mehr Nachrichten