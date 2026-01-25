Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
25.01.2026 16:33:44
Lukrative Partnerschaft : Wie Trump seine Tech-Bros noch reicher macht
Tech-Milliardäre des Silicon Valley lassen eine Unmenge Geld auf Donald Trump regnen. Dafür werden Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg & Co. in seinem ersten Amtsjahr mit Milliarden belohnt. Es ist ein Deal, von dem beide Seiten profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
