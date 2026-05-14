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14.05.2026 06:31:29
Lulu Retail hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lulu Retail hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Lulu Retail hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 AED je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 7,42 Milliarden AED in den Büchern – ein Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lulu Retail 7,64 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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