Lulu Retail präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lulu Retail äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Lulu Retail hat ein EPS von 0,01 AED vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 AED auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 6,96 Milliarden AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lulu Retail 6,83 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at