Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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19.05.2026 09:43:00
Lululemon: Gründer Chip Wilson findet Marke uncool - Firma nennt ihn »fehlgeleitet«
Die Yoga- und Sportmarke Lululemon hat Beef mit ihrem umstrittenen Gründer: Der will Einfluss im Unternehmen zurückgewinnen. Die Marke fürchtet offenbar um ihr Image.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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