Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
05.06.2026 14:30:00
Lululemon: Vom Yoga-Start-up zur Krise - Ex-Nike-Managerin soll wenden
Lululemon gelang der Aufstieg von einer Yoga-Klitsche zur Marke der Stars. Doch Skandale um den Gründer, Kritik an der Qualität und neue Konkurrenz bringen das Unternehmen in Bedrängnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
05.06.26
|Lululemon: Vom Yoga-Start-up zur Krise - Ex-Nike-Managerin soll wenden (Spiegel Online)
|
04.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)