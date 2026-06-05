Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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05.06.2026 14:30:00

Lululemon: Vom Yoga-Start-up zur Krise - Ex-Nike-Managerin soll wenden

Lululemon gelang der Aufstieg von einer Yoga-Klitsche zur Marke der Stars. Doch Skandale um den Gründer, Kritik an der Qualität und neue Konkurrenz bringen das Unternehmen in Bedrängnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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