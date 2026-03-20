Lululemon Athletica gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lululemon Athletica hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,23 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lululemon Athletica in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,05 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 5,13 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,610 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lululemon Athletica 0,670 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,46 Milliarden CAD – ein Plus von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Lululemon Athletica 14,59 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at