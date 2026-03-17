lululemon athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
|
17.03.2026 21:17:24
Lululemon Athletica Inc. Bottom Line Drops In Q4
(RTTNews) - Lululemon Athletica Inc. (LULU) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $586.87 million, or $5.01 per share. This compares with $748.40 million, or $6.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.8% to $3.640 billion from $3.611 billion last year.
Lululemon Athletica Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $586.87 Mln. vs. $748.40 Mln. last year. -EPS: $5.01 vs. $6.14 last year. -Revenue: $3.640 Bln vs. $3.611 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.63 To $ 1.68 Next quarter revenue guidance: $ 2.400 B To $ 2.430 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lululemon athletica IncShs
|
16.03.26
|Ausblick: lululemon athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu lululemon athletica IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|lululemon athletica IncShs
|135,20
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche starten. Der deutsche Leitindex wird freundlich erwartet. An den Börsen in Asien geht es mehrheitlich nach oben.