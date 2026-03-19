lululemon athletica: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

lululemon athletica veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,01 USD gegenüber 6,04 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,64 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,26 USD, nach 14,64 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,10 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at