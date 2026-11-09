lululemon athletica Aktie

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WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090

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09.11.2026 02:55:02

Lululemon Athletica vs. On: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

Investors face a choice between established market leadership and high-growth momentum when comparing Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) and On (NYSE:ONON). Both companies are vying for dominance in the competitive athletic category.

Lululemon is known for its high-end yoga and technical apparel, whereas On has built its reputation on innovative running footwear. This comparison explores their financial health and market positioning to determine the better long-term pick.

Lululemon Athletica designs and sells technical athletic apparel, footwear, and accessories through an omni-channel model. It reaches customers via more than 800 company-operated stores and a robust e-commerce platform across multiple countries.

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