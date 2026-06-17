StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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17.06.2026 22:18:01
Lululemon Athletica vs. StubHub: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
As consumer spending shifts between high-end physical goods and live experiences, investors are weighing the merits of Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) and StubHub (NYSE:STUB) to determine which better fits their portfolio.Lululemon remains a leader in technical apparel, while StubHub operates as a massive global intermediary for the live events industry. Both companies cater to discretionary spending but face vastly different operational challenges in 2026.Lululemon Athletica designs and sells technical athletic apparel and footwear for activities such as yoga and workouts. The company operates an omni-channel model, reaching customers through more than 800 stores and a robust e-commerce platform. It relies on a concentrated network of suppliers, with roughly 40% of production in Vietnam and 34% of fabric sourced from Taiwan.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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