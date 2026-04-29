Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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30.04.2026 00:11:00
Lululemon has lost its cool, and is stuck with customers who only follow ‘generic athletic brands,’ founder says
After a weeklong silence following Lululemon’s new CEO pick, Chip Wilson, the struggling yoga-wear’s founder-turned-most vocal critic, weighed in on Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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