Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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18.05.2026 19:28:00
Lululemon hits back at its founder after months of attacks, saying he’s just jealous
Lululemon says Chip Wilson has “coveted” the company since he left, and that his vision “appears to be frozen in time.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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