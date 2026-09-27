Lululemon (LULU) Stock Is 80% Below Its All-Time High: 1 Metric That Shows How Bearish Wall Street Has Become.

It's hard to imagine that Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) was once one of the best performing stocks on the market. Over the five-year stretch leading up to their all-time high in December 2023, shares had catapulted 321% higher.

But it's been a wildly disappointing story since then. This consumer discretionary stock currently trades 80% below that record (as of Sept. 24). The investment community has soured on this business due to a streak of poor financial results.

Here's one metric that highlights just how bearish Wall Street has become on Lululemon.

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