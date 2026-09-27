Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
27.09.2026 19:45:00
Lululemon (LULU) Stock Is 80% Below Its All-Time High: 1 Metric That Shows How Bearish Wall Street Has Become.
It's hard to imagine that Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) was once one of the best performing stocks on the market. Over the five-year stretch leading up to their all-time high in December 2023, shares had catapulted 321% higher.
But it's been a wildly disappointing story since then. This consumer discretionary stock currently trades 80% below that record (as of Sept. 24). The investment community has soured on this business due to a streak of poor financial results.
Here's one metric that highlights just how bearish Wall Street has become on Lululemon.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.