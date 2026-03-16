Lululemon Scrambles to Revive Yoga Pants Empire Amid Fight With Founder

Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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16.03.2026 10:00:20
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The interim chief executives are trying to rejuvenate sales as the founder, Chip Wilson, engages in a proxy battle for the boardroom.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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