Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
27.05.2026 15:41:23
Lululemon settles dispute with founder by shaking up board
The company will add a former ESPN executive and sneaker maker On’s previous co-CEO as directorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!