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05.06.2026 00:30:00

Lululemon’s fight with its founder has been bad enough to hurt sales for the entire year

Problems continue to add up for Lululemon, as the yoga-wear maker on Thursday trimmed its full-year forecast to account for a potential dip in sales this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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