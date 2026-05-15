Lulus Fashion Lounge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lulus Fashion Lounge hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -1,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,850 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 57,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at