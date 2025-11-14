Lulus Fashion Lounge: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lulus Fashion Lounge präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lulus Fashion Lounge -2,400 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,61 Prozent zurück. Hier wurden 73,6 Millionen USD gegenüber 80,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at