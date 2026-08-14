Lulus Fashion Lounge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lulus Fashion Lounge gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,82 Prozent zurück. Hier wurden 67,8 Millionen USD gegenüber 81,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at