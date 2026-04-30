Lum Chang Creations Aktie

Lum Chang Creations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41ENE / ISIN: SGXE10283153

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30.04.2026 09:03:03

Lum Chang Creations seeks shareholders’ nod on bonus issue, lifting of MD’s share sale moratorium

To meet minimum shareholding rules, group proposing to let Lim Thiam Hooi place out up to 7.7 million sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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