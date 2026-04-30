Lum Chang Creations Aktie
WKN DE: A41ENE / ISIN: SGXE10283153
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30.04.2026 09:03:03
Lum Chang Creations seeks shareholders’ nod on bonus issue, lifting of MD’s share sale moratorium
To meet minimum shareholding rules, group proposing to let Lim Thiam Hooi place out up to 7.7 million sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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