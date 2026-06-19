Lum Chang Holdings Aktie
WKN: 873737 / ISIN: SG1E20001293
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19.06.2026 02:37:40
Lum Chang Creations to raise up to S$26.6 million via proposed share placement
The move is aimed at increasing the public float as it prepares to transfer its listing to the Catalist boardWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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