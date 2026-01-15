Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
|
15.01.2026 14:25:02
Lum Chang expects significantly improved H1 FY2026 net profit on interior fit-out business strength
Group is set to release its financial results for the first half-year on or about Feb 12
