Lumax Auto Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lumax Auto Technologies präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,93 INR, nach 8,57 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 14,17 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 40,91 INR. Im Vorjahr hatte Lumax Auto Technologies 26,08 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,96 Prozent auf 48,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at