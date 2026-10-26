Lumax Auto Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lumax Auto Technologies hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 15,48 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lumax Auto Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 9,81 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Lumax Auto Technologies im vergangenen Quartal 15,56 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lumax Auto Technologies 11,56 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at