|
26.10.2026 06:31:29
Lumax Auto Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lumax Auto Technologies hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 15,48 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lumax Auto Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 9,81 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Lumax Auto Technologies im vergangenen Quartal 15,56 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lumax Auto Technologies 11,56 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.