Lumax Auto Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lumax Auto Technologies veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,08 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lumax Auto Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,64 Milliarden INR im Vergleich zu 10,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at