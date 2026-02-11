Lumax Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lumax Industries präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 49,79 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lumax Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 35,82 INR in den Büchern gestanden.

Lumax Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,53 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,10 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 11,33 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at