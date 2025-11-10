Lumax Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lumax Industries hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Lumax Industries im vergangenen Quartal 10,09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lumax Industries 8,12 Milliarden INR umsetzen können.

