Lumax Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lumax Industries hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,13 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lumax Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,42 Milliarden INR im Vergleich zu 10,09 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at